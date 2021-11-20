Елена Никитина выиграла первый этап Кубка мира по скелетону

Призёр Олимпийских игр 2014 года российская скелетонистка Елена Никитина одержала победу на первом этапе Кубка мира, который проходит в Инсбруке (Австрия).

По сумме двух попыток Никитина на 0,10 секунды опередила ставшую второй голландку Кимберли Бос и на 0,13 – бельгийку Ким Мейлеманс. В шаге от пьедестала остановилась россиянка Алина Тарарыченкова, уступившая в борьбе за бронзу Мейлеманс 0,10 секунды.

Ранее в соревнованиях мужчин победу одержал олимпийский чемпион — 2014 россиянин Александр Третьяков.



Скелетон. Кубок мира. Первый этап. Инсбрук, Австрия

Женщины

1. Елена Никитина (Россия) – 1.47,49.

2. Кимберли Бос (Нидерланды) – 1.47,59.

3. Ким Мейлеманс (Бельгия) – 1.47,62.

4. Алина Тарарыченкова (Россия) – 1.47,72…

12. Юлия Канакина (Россия) – 1.48,70.