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Елена Никитина выиграла первый этап Кубка мира по скелетону

Елена Никитина выиграла первый этап Кубка мира по скелетону
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Призёр Олимпийских игр 2014 года российская скелетонистка Елена Никитина одержала победу на первом этапе Кубка мира, который проходит в Инсбруке (Австрия).

По сумме двух попыток Никитина на 0,10 секунды опередила ставшую второй голландку Кимберли Бос и на 0,13 – бельгийку Ким Мейлеманс. В шаге от пьедестала остановилась россиянка Алина Тарарыченкова, уступившая в борьбе за бронзу Мейлеманс 0,10 секунды.

Ранее в соревнованиях мужчин победу одержал олимпийский чемпион — 2014 россиянин Александр Третьяков.

Скелетон. Кубок мира. Первый этап. Инсбрук, Австрия
Женщины

1. Елена Никитина (Россия) – 1.47,49.
2. Кимберли Бос (Нидерланды) – 1.47,59.
3. Ким Мейлеманс (Бельгия) – 1.47,62.
4. Алина Тарарыченкова (Россия) – 1.47,72…
12. Юлия Канакина (Россия) – 1.48,70.

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