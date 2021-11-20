«Ростов-Дон» обыграл «Подравку» в Лиге чемпионов и вышел на первое место в подгруппе

Гандболистки «Ростов-Дона» на своей площадке обыграли хорватскую «Подравку» в матче восьмого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча в группе А завершилась со счётом 34:23 в пользу хозяек площадки.

Самым результативным игроком матча стала Грас Заади из «Ростов-Дона», забившая 8 мячей, 7 раз отличилась Ярослава Фролова, по 4 мяча на счету Юлии Манагаровой и Анны Лагерквист.

С учётом поражения венгерского «Ференцвароша» в выездном матче восьмого тура с румынским «Бухарестом» (21:27) «Ростов-Дон» вышел на первое место в группе А.

В матче следующего, 9-го тура, который состоится в январе 2022 года. «Ростов-Дон» на своей площадке примет датский «Эсбьерг».

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Группа А. Восьмой тур

«Ростов-Дон» (Россия) — «Подравка» (Хорватия) — 34:23 (18:12).