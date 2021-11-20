Гандболистки ЦСКА уступили «Криму» в Лиге чемпионов

Гандболистки ЦСКА потерпели поражение от «Крима» в выездном матче восьмого тура Лиги чемпионов. Встреча в Словении завершилась со счётом 24:21 в пользу хозяек площадки.

В составе ЦСКА 7 мячей забила Ана Грос, 4 раза отличилась Сара Ристовска, 3 мяча на счету Елены Михайличенко.

С 9 очками в активе ЦСКА после восьми матчей занимает третье место в группе В, уступая венгерскому «Дьёру» и французскому «Мецу». В активе армейского клуба 4 победы и ничья в восьми матчах группового этапа.

В поединке следующего, 9-го тура, который состоится уже в январе 2022 года, ЦСКА на выезде сыграет с датским «Оденсе».

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины

Группа В. Восьмой тур

«Крим» (Словения) — ЦСКА (Россия) — 24:21 (11:10).