Гандболистки ЦСКА уступили «Криму» в Лиге чемпионов
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Гандболистки ЦСКА потерпели поражение от «Крима» в выездном матче восьмого тура Лиги чемпионов. Встреча в Словении завершилась со счётом 24:21 в пользу хозяек площадки.
В составе ЦСКА 7 мячей забила Ана Грос, 4 раза отличилась Сара Ристовска, 3 мяча на счету Елены Михайличенко.
С 9 очками в активе ЦСКА после восьми матчей занимает третье место в группе В, уступая венгерскому «Дьёру» и французскому «Мецу». В активе армейского клуба 4 победы и ничья в восьми матчах группового этапа.
В поединке следующего, 9-го тура, который состоится уже в январе 2022 года, ЦСКА на выезде сыграет с датским «Оденсе».
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
Группа В. Восьмой тур
«Крим» (Словения) — ЦСКА (Россия) — 24:21 (11:10).
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