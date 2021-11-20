Российские шахматистки досрочно выиграли командный чемпионат Европы

Российские шахматистки досрочно, за тур до финиша, стали победительницами командного чемпионата Европы, который проходит в Словении.
В восьмом туре сборная России обыграла команду Украины со счётом 3:1. Победы в своих партиях одержали Екатерина Лагно и Алина Кашлинская, вничью с соперницами сыграли Александра Горячкина и Полина Шувалова.
На данный момент российские шахматистки выиграли все восемь матчей на турнире.
Женскую сборную России на турнире представляют Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Алина Кашлинская, Полина Шувалова и Валентина Гунина. Россиянки стали чемпионками Европы в рекордный седьмой раз. Ранее они побеждали в 2007, 2009, 2011, 2015, 2017, 2019 годах. Также на счету россиянок одно серебро (2013) и две бронзы (2003, 2005).
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