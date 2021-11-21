Барский: Непомнящий сильнее Карлсена в более сложных стратегических положениях

Главный редактор сайта федерации шахмат России, автор серии книг о ведущих шахматистах России, международный мастер Владимир Барский дал комментарий по поводу предстоящей встречи за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим.



«Матч будет напряжённым, интересным. Магнус очень силён, он уже более 10 лет первый в рейтинге. Ян, несмотря на огромный талант и задатки, вошёл в мировую десятку несколько лет назад. Будет важна психологическая устойчивость обоих шахматистов. Многое зависит также от того, удастся ли одному удивить другого в дебюте, в подходе к борьбе, внести что-то новое в игру. Ян очень изобретательный шахматист, в плане игры он очень силён. Очень многое будет зависеть от того, кому удастся навязать чуть более приятную для себя, но менее приятную для соперника игру.



Оба шахматиста сильны во всех компонентах, но если говорить очень условно, то Магнус чуть лучше в чисто технических позициях, а Ян — в более сложных стратегических положениях. Но и Магнус может удивить», — сказал Барский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Матч Карлсен — Непомнящий пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря.