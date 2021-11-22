Анатолий Карпов оценил шансы участников матча Магнус Карлсен — Ян Непомнящий

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов оценил шансы российского гроссмейстера Яна Непомнящего в борьбе за шахматную корону с норвежским чемпионом Магнусом Карлсеном, которому уже трижды удавалось защищать свой титул.
Матч между Непомнящим и Карлсеном за звание чемпиона мира пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря.
«Я думаю, что у Карлсена шансы на победу выше. Но у Яна они, конечно, тоже есть. И неплохие. Главное — быть уверенным в своих силах.
Я даже консультировал его по каким-то вопросам. Но не хочу раскрывать детали. И не люблю давать прогнозы. Это неблагодарное дело», — приводит слова Карпова «РИА Новости Спорт».
Напомним, другой россиянин Сергей Карякин в 2016 году уступил Карлсену в матче за шахматную корону на тай-брейке.
- 22 ноября 2021
-
08:58
- 21 ноября 2021
-
22:44
-
20:08
-
19:58
-
19:07
- 20 ноября 2021
-
23:17
-
22:53
-
22:14
-
21:54
-
19:32
-
10:42
-
00:59
-
00:46
- 19 ноября 2021
-
14:57
-
13:24
-
13:05
-
11:05
-
09:32
-
08:57
-
08:56
-
08:33
-
08:26
-
07:34
-
00:11
- 18 ноября 2021
-
22:25
-
21:07
-
17:33
-
16:28
-
14:23
-
13:58
-
12:11
-
11:55
-
11:11
-
10:24
-
08:42