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Анатолий Карпов оценил шансы участников матча Магнус Карлсен — Ян Непомнящий

Анатолий Карпов оценил шансы участников матча Магнус Карлсен — Ян Непомнящий
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12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов оценил шансы российского гроссмейстера Яна Непомнящего в борьбе за шахматную корону с норвежским чемпионом Магнусом Карлсеном, которому уже трижды удавалось защищать свой титул.

Матч между Непомнящим и Карлсеном за звание чемпиона мира пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря.

«Я думаю, что у Карлсена шансы на победу выше. Но у Яна они, конечно, тоже есть. И неплохие. Главное — быть уверенным в своих силах.

Я даже консультировал его по каким-то вопросам. Но не хочу раскрывать детали. И не люблю давать прогнозы. Это неблагодарное дело», — приводит слова Карпова «РИА Новости Спорт».

Напомним, другой россиянин Сергей Карякин в 2016 году уступил Карлсену в матче за шахматную корону на тай-брейке.

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