Сборная Украины выиграла командный чемпионат Европы по шахматам, Россия — шестая

В Терме Чатеж (Словения) завершились открытый и женский командные чемпионаты Европы по шахматам. В открытом турнире мужская сборная России заняла шестое место, набрав 12 очков. В состав российской команды вошли Александр Грищук, Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Владислав Артемьев и Кирилл Алексеенко. Капитан — Александр Мотылёв.

Победу по дополнительным показателям одержала сборная Украины (14 очков). Вторыми стали французы (14). Бронзу завоевали поляки (13).

Женская сборная России, досрочно выигравшая командный чемпионат Европы, в последнем туре победила Польшу. Победы одержали Екатерина Лагно и Алина Кашлинская, вничью сыграла Полина Шувалова, поражение потерпела Валентина Гунина. Россиянки выиграли все девять матчей и набрали 18 очков. Второе место заняла сборная Грузии (15), третьей стала команда Азербайджана (12).