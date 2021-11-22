Сборная Украины выиграла командный чемпионат Европы по шахматам, Россия — шестая

В Терме Чатеж (Словения) завершились открытый и женский командные чемпионаты Европы по шахматам. В открытом турнире мужская сборная России заняла шестое место, набрав 12 очков. В состав российской команды вошли Александр Грищук, Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Владислав Артемьев и Кирилл Алексеенко. Капитан — Александр Мотылёв.
Победу по дополнительным показателям одержала сборная Украины (14 очков). Вторыми стали французы (14). Бронзу завоевали поляки (13).
Женская сборная России, досрочно выигравшая командный чемпионат Европы, в последнем туре победила Польшу. Победы одержали Екатерина Лагно и Алина Кашлинская, вничью сыграла Полина Шувалова, поражение потерпела Валентина Гунина. Россиянки выиграли все девять матчей и набрали 18 очков. Второе место заняла сборная Грузии (15), третьей стала команда Азербайджана (12).
- 22 ноября 2021
-
10:43
-
10:38
-
09:55
-
08:58
- 21 ноября 2021
-
22:44
-
20:08
-
19:58
-
19:07
- 20 ноября 2021
-
23:17
-
22:53
-
22:14
-
21:54
-
19:32
-
10:42
-
00:59
-
00:46
- 19 ноября 2021
-
14:57
-
13:24
-
13:05
-
11:05
-
09:32
-
08:57
-
08:56
-
08:33
-
08:26
-
07:34
-
00:11
- 18 ноября 2021
-
22:25
-
21:07
-
17:33
-
16:28
-
14:23
-
13:58
-
12:11
-
11:55