Глуховский: Карлсен хорошо переносит поражения. Непомнящий же психологически уязвим

Исполнительный директор федерации шахмат России (ФШР) Марк Глуховский оценил шансы Яна Непомнящего в матче за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном.



«Сильные стороны Магнуса очень хорошо известны. Главная – он фантастически универсален, и он фантастически любит шахматы во всех проявлениях, форматах и контролях. Также Магнус прекрасно переносит поражения и находится в прекрасной физической форме. Зачастую он переигрывает своих соперников на 6-7 часу игры.



Сильные стороны Яна заключаются в том, что он не боится Карлсена. У него с ним хороший личный счёт как в детских соревнованиях, так и во взрослых… Психологически Ян относится к Магнусу без трепета. Ещё из возможных плюсов Яна — у него выше мотивация, это шанс в жизни, к которому он очень долго шёл. Если говорить о благоприятном для нас сценарии, мне их встреча напоминает матч 2000 года между Каспаровым и Крамником. Все шансы были на стороне Каспарова. Крамник же не боялся Каспарова и у него был хороший личный счёт.



У Магнуса и Яна разные стили. Непомнящий играет рискованно, сам играет и даёт играть сопернику. Карлсен более универсальный шахматист, он варьирует стиль исходя от соперника. Магнус может дать поиграть, а может и «засушить». Будет интересно, если Ян сумеет навязать сопернику свою игру… Но вообще, стилистические различия между шахматистами в наше время не так уж важны, особенно на таком высоком уровне.



Удивить можно по-разному. Я не знаю, что имела в виду команда Непомнящего. Если речь о дебютных сюрпризах – замечательно, но это очень трудно. Ян, особенно чёрными, всегда играл одни и те же дебюты, достаточно рискованные. Два фирменных – вариант Найдорфа в сицилианской защите и защита Грюнфельда. Это любимые дебюты Гарри Каспарова, очень острые. Но такие дебюты редко играют на первенстве мира, обычно стараются играть менее рискованно.



Очень многие специалисты считают, что это будет матч первой результативной партии. Важно, что после первой победы шансы возрастут очень резко, слишком ответственный момент. Но если Непомнящий выиграет первую партию, то его шансы не так сильно вырастут, как в случае первой победы Карлсена. Повторюсь, сильная сторона Магнуса – универсальность, плюс он хорошо переносит поражения. Ян же, напротив, психологически всегда был достаточно уязвимым. Надеюсь, что эту свою проблему он сумеет изжить. Но ещё лучше будет, если он просто не проиграет ни одной партии», — заявил Глуховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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