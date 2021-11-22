Глуховский – о матче с Карлсеном: рутинность мероприятия может сыграть на руку Непомнящему

Исполнительный директор федерации шахмат России Марк Глуховский оценил шансы российского гроссмейстера Яна Непомнящего в борьбе за шахматную корону с норвежским чемпионом Магнусом Карлсеном, которому уже трижды удавалось защищать свой титул. Матч между Непомнящим и Карлсеном за звание чемпиона мира пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря.

«Есть два аспекта, которые важно понимать. Математически шансы выиграть матч на первенство мира всегда выше, чем шансы выиграть турнир претендентов. Шансы даже у самого большого фаворита в турнире претендентов — не больше 30 процентов. Таков турнир, восемь человек борются за победу. А если мы пытаемся оценить шансы в матче на первенство мира, то даже у самого большого лузера процентов 25-30 на победу будет. А Ян далеко не лузер, я бы оценил его шансы 45 на 55, просто из уважения к заслугам Магнуса. Пессимист скажет, что шансы Яна 40 на 60, оптимист — 50 на 50. Почему я проводил пример с турниром претендентов? Да вот в таком скудном диапазоне эти шансы и располагаются.

У Карлсена нет никаких слабостей, он универсальный шахматист, лучший в XXI веке. А возможно, что и лучший в шахматной истории. Окончательное место Магнуса в истории шахмат мы сможем определить в конце его карьеры, но даже сейчас ясно, что он попадёт в тройку лучших по любой версии. Никаких нет в этом сомнений.

Возникает вместе с этим вопрос: как у него выиграть? Ну, иногда просто приходит время. Когда смотришь на игру «Барселоны» 15-летней давности, тоже не можешь понять, как её вообще обыграть. Может быть, единственная слабость Карлсена в том, что он выиграл четыре матча на первенство мира, а в истории мало кто такое мог сделать. Кроме Каспарова, может быть, Ласкера, никто на ум не приходит. В какой-то момент нужно прекращать (смеётся). Рутинность мероприятия может сыграть на руку Непомнящему. Это первое подобное мероприятие в его жизни, может быть, последнее. Это свежие эмоции, а Магнус сыграл уже четыре подобных матча. Но это минус, который можно обернуть в плюс. Мол, Карлсен уже опытный, а Ян ни разу такие матчи не играл. А такие встречи – специфический жанр.

Карлсен никогда не скрывал, что не особо любит матчи. В них он никогда не показывал выдающихся результатов. Два матча завершились фактически вничью. Единственный, кого он обыграл, именно в основное время, – Виши Ананд, уходящее поколение. В первом матче была простая победа, а во втором уже просто доминировал. С остальными соперниками, своими ровесниками, он сыграл вничью. Сыграй он с ними в турнире, он бы их обошёл. В турнире Карлсен может выиграть много партий, а в матче это сложно. Выиграв одну партию, вы можете выиграть матч», — сказал Глуховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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