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Кто победит в матче за шахматную корону? Карлсен или Непомнящий?

Кто победит в матче за шахматную корону? Карлсен или Непомнящий?
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С 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ) пройдёт матч за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и представителем Норвегии Магнусом Карлсеном. «Чемпионат» предлагает своим читателям сделать прогноз на предстоящую игру.

В случае, если опрос не отображается корректно, отдать голос за своего фаворита можно на сайте Quiz.

Напомним, в 2016 году другой россиянин Сергей Карякин уступил Карлсену в матче за шахматную корону на тай-брейке.

Магнус Карлсен — 16-й чемпион мира по шахматам. Норвежский гроссмейстер удерживает это звание с 2013 года, с момента победы над индусом Вишванатаном Анандом.

Больше свежих новостей о главном шахматном матче этого года – в телеграм-канале «Чемпионата» и крупнейшем русскоязычном шахматном сообществе Шахматы +.

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