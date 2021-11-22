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«Вы что творите?» Полиция жёстко задержала заслуженного тренера России по плаванию

«Вы что творите?» Полиция жёстко задержала заслуженного тренера России по плаванию
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Заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин был грубо задержан сотрудниками полиции в аэропорту Пулково за то, что отказался надевать медицинскую маску. Об этом сообщила трёхкратная чемпионка мира по плаванию в ластах Виталина Симонова в своём «инстаграме», опубликовав видео задержания.

«Так бы преступников задерживали! Меня тоже хотели заломать», — прокомментировала инцидент Симонова.

«Вы что делаете-то? Вы что творите? Заслуженный тренер России, отпустите его», — эмоционально высказывалась Симонова на видео. «Не надо мне сворачивать руки, я сам спокойно пойду», — сказал сам Ильин во время задержания.

63-летний Ильин – представитель новосибирской школы плавания, подготовивший целую плеяду выдающихся спортсменов: двукратную чемпионку Европы 2008 года, пятикратную рекордсменку Европы в плавании на короткой воде Валентину Артемьеву, многократную чемпионку и рекордсменку России, чемпионку Европы 2008 года, призёра Всемирной Универсиады 2009 года Алёну Алексееву, чемпиона мира, Европы и России в плавании на короткой воде, трёхкратного рекордсмена мира и Европы, четырёхкратного России, победителя Всемирной универсиады 2007 года Сергея Гейбеля.

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