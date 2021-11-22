Чигаев: Непомнящий стилистически не очень удобен для Карлсена, Магнусу будет непросто

Максим Чигаев, гроссмейстер, победитель Высшей лиги чемпионата России, член сборной России оценил шансы российского гроссмейстера Яна Непомнящего в борьбе за шахматную корону с норвежским чемпионом Магнусом Карлсеном, которому уже трижды удавалось защищать свой титул. Матч за звание чемпиона мира пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря.

«Если оценивать в процентном соотношении, то шансы Непомнящего в матче с Карлсеном где-то 45 на 55. Ян – шахматист хитрый, Магнус будет давать ему шансы. Вопрос только в том, как он эти шансы будет использовать. Непомнящий стилистически не очень удобен для Карлсена, Магнусу будет непросто.

У Карлсена нет ярко выраженных слабостей. У него есть качества, которые могут проседать: не всегда хочется считать какие-то длинные варианты, периодически хочется сыграть попроще, понадёжнее. Но сейчас Магнус понимает ответственность, Яну нужно стараться быть лучшей версией себя, нежели та, которая была на турнире претендентов. Тогда, наверное, всё будет хорошо.

Удивить Магнуса в дебютной стадии будет довольно трудно, надеюсь, что Ян удивит именно в игровом смысле. Например, будет играть более солидно, надёжно, не будет нервных срывов, импульсивных решений. Ян прибавил в физической форме», — сказал Чигаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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