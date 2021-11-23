Дмитрий Губерниев отреагировал на жёсткое задержание заслуженного тренера России

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался об инциденте с заслуженным тренером России по плаванию Александром Ильиным. Специалист был грубо задержан сотрудниками полиции в аэропорту Пулково за то, что отказался надевать медицинскую маску.
«По поводу задержания тренера по плаванию Ильина — маску в общественных местах надо носить обязательно! Хотим мы этого или нет...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
63-летний Ильин – представитель новосибирской школы плавания, подготовивший целую плеяду выдающихся спортсменов: двукратную чемпионку Европы 2008 года, пятикратную рекордсменку Европы в плавании на короткой воде Валентину Артемьеву, многократную чемпионку и рекордсменку России, чемпионку Европы 2008 года, призёра Всемирной универсиады 2009 года Алёну Алексееву, чемпиона мира, Европы и России в плавании на короткой воде, трёхкратного рекордсмена мира и Европы, четырёхкратного чемпиона России, победителя Всемирной универсиады 2007 года Сергея Гейбеля.
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