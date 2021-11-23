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Варвара Субботина рассказала, сколько времени длятся тренировки российских синхронисток

Варвара Субботина рассказала, сколько времени длятся тренировки российских синхронисток
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Четырёхкратная чемпионка мира, российская синхронистка Варвара Субботина рассказала, что в последнее время ей пишут в «Инстаграме» и сколько времени уходит у спортсменок на тренировки. По словам спортсменки, многие думают, что она уже завершила карьеру, хотя это совсем не так.

«Все думают, что я завершила карьеру. Мне в последнее время вообще часто пишут: «А что, ты закончила со спортом»? Класс, завершили мне карьеру (смеётся).

Сколько длятся наши тренировки? Вот когда мы готовились с группой, тренировка могла идти с 9 утра до 15 ч. Плюс вторая — с 18 до 22-22:30. Но это стоит того! На старте такой выброс адреналина. А какая эйфория, когда стоишь на пьедестале и в твою честь играет гимн России. Вы не представляете!» — приводит слова Субботиной «Спорт-экспресс».

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