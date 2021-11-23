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Артур Далалоян рассказал о временном перерыве в карьере

Артур Далалоян рассказал о временном перерыве в карьере
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Олимпийский чемпион, российский гимнаст Артур Далалоян рассказал, собирается ли он продолжать спортивную карьеру.

«Привет, друзья. Хочу ответить на самый популярный вопрос, собираюсь ли я продолжать спортивную карьеру.

Да, в последнее время мало гимнастики, соревнований с моим участием, и это всё объяснимо. Во-первых, семья! Нам так много приходилось быть в разлуке, все сборы, подготовка, соревнования — всё это требует максимальной отдачи, поэтому времени наслаждаться семьёй, детьми, любимой женой попросту не было. Сейчас замечательное время, когда я могу побыть рядом со своими близкими!

Во-вторых, травма, с которой я выступал на ОИ. Ни для кого не секрет, что я прошёл краткосрочную реабилитацию, за такой короткий промежуток времени такие травмы не проходят, надо дать время.

В-третьих, после стольких лет работы надо всё обнулить, ведь за всё это время я давал себе максимум неделю-две отдыха, и работать в таком режиме всегда просто невозможно. Попросил дать мне небольшой отгул, и меня поняли. С января собираюсь приступить к полноценным тренировкам и отвечаю с полной уверенностью, что я буду продолжать! Приложу максимум усилий, чтобы добраться до Парижа-2024», — написал Далалоян в своём «инстаграме».

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