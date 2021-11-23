Пресс-служба ФИДЕ показала место проведения матча Магнус Карлсен — Ян Непомнящий
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Пресс-служба Международной шахматной федерации опубликовала фото из Дубая, где состоится матч за мировую шахматную корону между действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим. Противостояние пройдёт с 24 ноября по 16 декабря.
«Сцена для проведения чемпионата мира 2021 года в Дубае сейчас готовится. Конструкция была установлена несколько дней назад. Сейчас добавляются брендинг и «стеклянная стена». Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович утром проинспектировал ход работ», — говорится в сообщении пресс-службы ФИДЕ.
Фото можно посмотреть в «твиттере» ФИДЕ.
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