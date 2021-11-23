Светлана Журова вступилась за полицейских, жёстко задержавших заслуженного тренера России

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась об инциденте с заслуженным тренером России по плаванию Александром Ильиным. Специалист был грубо задержан сотрудниками полиции в аэропорту Пулково за то, что отказался надевать медицинскую маску.
«Я не верю, что, если человек не ругается, не оскорбляет, не возмущается и надевает маску, его задерживают. Это действительно вопрос безопасности. Можно сколько угодно говорить про справки, про QR-коды, но маска — это единственное, что обеспечивает безопасность. И если человек не надевает маску, подвергая тем самым опасности других пассажиров, то я бы, например, им возмутилась.
У каждого могут быть свои заболевания, медотводы, другие вещи. Но если человек находится без маски, он может заразить других. А потом наступает смерть, если рядом находится человек с серьёзными патологиями. Не бывает так, чтобы полицейские просто задержали человека», — цитирует Журову «Газета.ру».
- 23 ноября 2021
-
13:08
-
11:22
-
11:14
-
10:05
-
09:18
-
08:20
-
07:28
- 22 ноября 2021
-
23:06
-
20:01
-
19:42
-
17:00
-
15:46
-
15:13
-
14:48
-
12:06
-
11:34
-
10:43
-
10:38
-
09:55
-
08:58
- 21 ноября 2021
-
22:44
-
20:08
-
19:58
-
19:07
- 20 ноября 2021
-
23:17
-
22:53
-
22:14
-
21:54
-
19:32
-
10:42
-
00:59
-
00:46
- 19 ноября 2021
-
14:57
-
13:24
-
13:05