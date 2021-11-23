Светлана Журова вступилась за полицейских, жёстко задержавших заслуженного тренера России

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась об инциденте с заслуженным тренером России по плаванию Александром Ильиным. Специалист был грубо задержан сотрудниками полиции в аэропорту Пулково за то, что отказался надевать медицинскую маску.

«Я не верю, что, если человек не ругается, не оскорбляет, не возмущается и надевает маску, его задерживают. Это действительно вопрос безопасности. Можно сколько угодно говорить про справки, про QR-коды, но маска — это единственное, что обеспечивает безопасность. И если человек не надевает маску, подвергая тем самым опасности других пассажиров, то я бы, например, им возмутилась.

У каждого могут быть свои заболевания, медотводы, другие вещи. Но если человек находится без маски, он может заразить других. А потом наступает смерть, если рядом находится человек с серьёзными патологиями. Не бывает так, чтобы полицейские просто задержали человека», — цитирует Журову «Газета.ру».