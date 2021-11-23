Бадминтонист из России выиграл апелляцию на отмену 5-летнего запрета на участие в турнирах
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В понедельник российский бадминтонист Никита Хакимов выиграл апелляцию на отмену пятилетнего запрета на участие в соревнованиях, поскольку его предполагаемое участие в ставках и договорных матчах не было доказано.
Спортивный арбитражный суд заявил, что он удовлетворил апелляцию на решение Всемирной федерации бадминтона, принятое год назад, из-за отсутствия конкретных доказательств.
Хакимов якобы предлагал игроку деньги за манипуляции с матчем на европейском турнире в 2018 году.
Расследование, назначенное руководящим органом бадминтона, также обвинило его в уничтожении доказательств для сокрытия коррупции.
CAS заявил, что его судьи сочли «недостаточными доказательствами того, что предполагаемый проступок имел место».
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