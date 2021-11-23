Женская сборная России по кёрлингу обыграла команду Германии на чемпионате Европы
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Женская сборная России обыграла команду Германии на чемпионате Европы по кёрлингу, который проходит в норвежском Лиллехаммере. Встреча завершилась со счётом 7:4.
В составе российской команды выступали Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина.
Ранее россиянки уступили шотландкам и шведкам, победили датчанок, швейцарок и чешек.
Следующий матч российская команда проведёт со сборной Италии также во вторник, начало — в 21:00 мск.
Чемпионат Европы завершится 27 ноября.
Семь лучших сборных по итогам турнира завоюют путёвки на чемпионат мира 2022 года. Следующие две команды из дивизиона А и две лучше сборные из дивизиона В попадут в квалификационный турнир.
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