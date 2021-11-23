Открыт приём заявок для участия во всероссийском конкурсе «Ты в игре»

16 ноября 2021 года в Министерстве спорта Российской Федерации дан старт второго сезона всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Мероприятие объединяет тысячи спортивных энтузиастов и помогает выявлять и поддерживать интересные спортивные инициативы, мотивирующие россиян вести активный образ жизни.

Авторы 250 лучших заявок получат доступ к образовательному акселератору, который поможет им прокачать навыки в спортивном менеджменте и улучшить свои инициативы. Финалисты в номинациях конкурса получат грант в 300 000 рублей на развитие проектов. Победителя конкурса ждёт Гран-при размером в 1 000 000 рублей.

Подать заявку на участие в конкурсе можно с 16 ноября 2021 года до 21 января 2022 года – для этого достаточно зарегистрироваться на сайте и ответить на ряд вопросов. К участию допускаются онлайн- и офлайн-проекты из сферы любительского спорта.