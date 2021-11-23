В ВФЛА назначили нового офицера по этике

Во Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) приступил к работе новый офицер по этике. На эту должность назначен Рустам Мухаметшин, сообщается на официальном сайте ВФЛА.

Новый офицер по этике ВФЛА начинал с банковской сферы и имеет большой опыт в консалтинге в компаниях большой четвёрки, прошёл весь путь, начиная с самой младшей должности до руководителя направлений этики и комплаенс.

Мухаметшин продолжит работу, направленную на построение культуры полной неприемлемости нарушения Антидопинговых правил и приверженности соблюдению Кодекса этики в ВФЛА и региональных федерациях.

Ранее Конгресс Всемирной легкоатлетической ассоциации принял решение продлить отстранение ВФЛА, которое продолжается уже 6 лет. В World Athletics считают, что ВФЛА до сих пор не выполнила все условия восстановления.