Карякин рассказал, какой совет дал Непомнящему перед титульным матчем с Карлсеном

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, в 2016 году на тай-брейке уступивший норвежцу Магнусу Карлсену в матче за мировую шахматную корону в Нью-Йорке, рассказал, какие советы дал соотечественнику Яну Непомнящему перед титульным матчем.

«Могу раскрыть небольшую тайну: я вхожу в команду Яна и помогаю ему в подготовке к чемпионскому матчу. Мы провели несколько сборов. Делюсь своим опытом, советами, много играем тренировочных партий. Всё-таки я уже играл матч с Магнусом и практически обыграл его в Нью-Йорке. Так что мне определённо есть что рассказать.

Подавляющее большинство рекомендаций раскрывать не могу. Всё-таки сперва надо отыграть матч. Пусть какие-то вещи будут для Магнуса сюрпризом. Но я считаю, что самое важное — это не бояться соперника. Не бояться, что что-то пойдёт не так. Пусть лучше он боится. Магнусу гораздо больше есть что терять. У него куча спонсорских контрактов. Если он проиграет и потеряет звание чемпиона мира, то это сильно ударит по его имиджу. Карлсен будет сильно стараться не проиграть. Надо психологически давить на этот момент.

Преимущество Непомнящего над Карлсеном (4:1) в личных встречах в классические шахматы? На мой взгляд, для Яна ситуация достаточно комфортная. Психологическое преимущество за ним. Магнус его опасается. Для него Ян точно не самый комфортный соперник», — приводит слова Карякина «Спорт-экспресс».

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