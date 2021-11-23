CAS оставил в силе дисквалификацию российского легкоатлета Александра Шустова
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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российского прыгуна в высоту Александра Шустова на решение о четырёхлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба CAS.
Ранее Шустов был дисквалифицирован на четыре года с 5 июня 2020 года. Все его результаты, показанные с 8 июля 2013 года по 7 июля 2017 года, были аннулированы. Основанием стал доклад Ричарда Макларена о систематическом допинге в российском спорте. 20 июля 2020 года Александр Шустов подал апелляцию в CAS, но, рассмотрев все аргументы и доказательства, апелляционная комиссия CAS не нашла причин для отмены оспариваемого решения, полностью подтвердив выводы коллегии первой инстанции и отклонив апелляцию.
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