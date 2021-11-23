Вице-премьер Чернышенко сообщил, что уровень вакцинации российских олимпийцев — 85%

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко провёл заседание организационного комитета по подготовке российских спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм 2022 года в Пекине.

Чернышенко отметил, что по поручению президента Владимира Путина был разработан комплекс мер по повышению эффективности подготовки российских спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм в Пекине. На эти цели из федерального бюджета было направлено около 275 млн рублей. Также для участия российских спортсменов в тренировочных и тестовых мероприятиях на олимпийских спортивных объектах в Китае, международных спортивных соревнованиях, в том числе для ПЦР-тестирования было выделено дополнительно из федерального бюджета ещё более 400 млн рублей.

«Подготовка к Олимпийским играм идёт полным ходом, и мы переходим к финальному её этапу. Утверждён расширенный список кандидатов в олимпийскую сборную. В него включены 600 человек по 13 видам спорта из более чем 45 регионов страны. Всего Россия претендует на 218 из 261 возможной квоты, в том числе по 7 новым дисциплинам. Окончательное распределение квот состоится в конце января следующего года по итогам выступлений атлетов на официальных соревнованиях сезона», – приводит слова Чернышенко сайт правительства России.

Чернышенко отметил работу ФМБА по вакцинации спортсменов, уровень которой среди взрослых атлетов составляет более 85%. Он поручил Минспорту, ФМБА и общероссийским спортивным федерациям по олимпийским и паралимпийским видам спорта до конца года завершить вакцинацию среди спортсменов, тренеров и сопровождающего персонала, а также организовать медицинское сопровождение атлетов на самом высоком уровне.