«Комплиментов несчётное количество». Мельникова показала снимки с церемонии «Женщины года»
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Олимпийская чемпионка в команде, абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике 2021 года россиянка Ангелина Мельникова показала, в каком образе предстала на церемонии «Женщины года — 2021» глянцевого издания Glamour Russia.
«Спасибо, Glamour Russia, за приглашение. Комплиментов по поводу образа несчётное количество. Спасибо», — написала Мельникова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Ангелины Мельниковой в «Инстаграме».
На Играх в Токио, кроме командного золота, Мельникова завоевала бронзовые медали в многоборье и в вольных упражнениях. На чемпионате мира – 2021, помимо золотой медали в многоборье, в активе Ангелины также серебро в вольных упражнениях и бронза в опорном прыжке.
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