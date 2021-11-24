Российский чемпион мира по шахматам объяснил, как Ян Непомнящий может победить Карлсена

Чемпион мира 1999 года по шахматам (версия ФИДЕ) Александр Халифман назвал сильные стороны российского гроссмейстера Яна Непомнящего, которые могут позволить ему победить норвежца Магнуса Карлсена в матче на первенство мира.

«Мощная и в то же время творческая постановка дебюта, плюс богатейшая фантазия», — сказал Халифман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Кряквиным.

Матч на первенство мира с участием Магнуса Карлсена и Яна Непомнящего пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря.

Полностью интервью с Халифманом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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