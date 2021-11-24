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ВФП выступила с заявлением по жёсткому задержанию заслуженного тренера России по плаванию

ВФП выступила с заявлением по жёсткому задержанию заслуженного тренера России по плаванию
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Всероссийская федерация плавания выступила с заявлением по инциденту с заслуженным тренером России по плаванию Александром Ильиным. Специалист был грубо задержан сотрудниками полиции в аэропорту Пулково за то, что отказался надевать медицинскую маску.

«Всероссийская федерация плавания в настоящий момент собирает информацию по поводу инцидента, произошедшего в аэропорту Пулково с заслуженным тренером России Александром Михайловичем Ильиным и его ученицей Виталиной Симоновой. Нами также направлены официальные запросы по данному факту в компетентные органы. После изучения ситуации со всех сторон ВФП сделает заявление.

Во избежание повторения конфликта, который произошёл с заслуженным тренером России Александром Михайловичем Ильиным в аэропорту Пулково, Всероссийская федерация плавания настоятельно рекомендует всем обязательное ношение маски в общественных местах, как это делается в настоящее время в большинстве стран, причём независимо, привит человек или нет. И в этом не только выполнение соответствующих распоряжений и предписаний по борьбе с распространением ковида. Куда важнее осознанное понимание всех и каждого, что любой барьер на пути распространения этой чумы ХХI века – это ещё один шаг к победе над ней», — отмечается в сообщении на сайте федерации.

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