Магнус Карлсен объяснил, почему ему было легче готовиться к матчу с Яном Непомнящим

16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен рассказал, почему ему было легче готовиться к матчу на первенство мира с российским гроссмейстером Яном Непомнящим, если сравнивать с предыдущими поединками за мировую шахматную корону.

«Это мой пятый матч, и, возможно, в какой-то мере сейчас мне легче. Но Ян, в свою очередь, получил огромную практику в турнире претендентов — это лучшая тренировка, как мне кажется. Но, безусловно, в этот раз мне было легче готовиться к матчу, просто потому что ты меньше нервничаешь, нежели в первый раз, и есть некий опыт», — приводит слова Карлсена ТАСС.

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