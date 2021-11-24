Магнус Карлсен объяснил, почему ему было легче готовиться к матчу с Яном Непомнящим
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16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен рассказал, почему ему было легче готовиться к матчу на первенство мира с российским гроссмейстером Яном Непомнящим, если сравнивать с предыдущими поединками за мировую шахматную корону.
«Это мой пятый матч, и, возможно, в какой-то мере сейчас мне легче. Но Ян, в свою очередь, получил огромную практику в турнире претендентов — это лучшая тренировка, как мне кажется. Но, безусловно, в этот раз мне было легче готовиться к матчу, просто потому что ты меньше нервничаешь, нежели в первый раз, и есть некий опыт», — приводит слова Карлсена ТАСС.
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