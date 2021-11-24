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«Чемпионат» и «Шахматы+» выпустили в Telegram стикеры к матчу за шахматную корону

«Чемпионат» и «Шахматы+» выпустили в Telegram стикеры к матчу за шахматную корону
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Участие Яна Непомнящего в матче за звание чемпиона мира по шахматам – важное событие для всего российского спорта. В преддверии противостояния «Чемпионат» и крупнейшее русскоязычное шахматное сообщество «Шахматы +» выпустили авторский набор стикеров в Telegram.

Действующие лица стикерпака – участники матча за шахматную корону Магнус Карлсен и Ян Непомнящий. Стикеры с сильнейшими шахматистами планеты органично дополнят ваши диалоги и помогут передать весь спектр эмоций.

Подписывайтесь на каналы «Чемпионата» и «Шахматы +» в Telegram, добавляйте себе набор и следите за главным шахматным матчем этого года вместе с нами!

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