«Чемпионат» и «Шахматы+» выпустили в Telegram стикеры к матчу за шахматную корону
Поделиться
Участие Яна Непомнящего в матче за звание чемпиона мира по шахматам – важное событие для всего российского спорта. В преддверии противостояния «Чемпионат» и крупнейшее русскоязычное шахматное сообщество «Шахматы +» выпустили авторский набор стикеров в Telegram.
Действующие лица стикерпака – участники матча за шахматную корону Магнус Карлсен и Ян Непомнящий. Стикеры с сильнейшими шахматистами планеты органично дополнят ваши диалоги и помогут передать весь спектр эмоций.
Подписывайтесь на каналы «Чемпионата» и «Шахматы +» в Telegram, добавляйте себе набор и следите за главным шахматным матчем этого года вместе с нами!
Комментарии
- 24 ноября 2021
-
14:00
-
13:41
-
13:33
-
11:17
-
11:08
-
00:29
- 23 ноября 2021
-
22:31
-
21:25
-
20:53
-
20:07
-
19:41
-
19:10
-
18:39
-
18:28
-
17:18
-
16:25
-
16:22
-
15:13
-
14:38
-
14:36
-
13:08
-
11:22
-
11:14
-
10:05
-
09:18
-
08:20
-
07:28
- 22 ноября 2021
-
23:06
-
20:01
-
19:42
-
17:00
-
15:46
-
15:13
-
14:48
-
12:06
Партнерский контент