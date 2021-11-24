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Магнус Карлсен назвал главное отличие Яна Непомнящего от других претендентов

Магнус Карлсен назвал главное отличие Яна Непомнящего от других претендентов
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16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен поделился мнением о сопернике, российском гроссмейстере Яне Непомнящем, с которым он будет защищать звание лучшего шахматиста планеты. Матч на первенство мира с участием Карлсена и Непомнящего пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря.

«Я думаю, что есть несколько ключевых отличий. Главная из них заключается в том, что он более агрессивен, играет быстрее и лучше понимает ценность сохранения короля, чем мои предыдущие оппоненты. Я не думаю, что наши хорошие отношения будут иметь большое значение в этом матче», — приводит слова Карлсена «РИА Новости Спорт».

Больше свежих новостей о главном шахматном матче этого года – в телеграм-канале «Чемпионата» и крупнейшем русскоязычном шахматном сообществе «Шахматы +».

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