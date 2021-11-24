16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен отказался фотографироваться с трофеем чемпиона мира на пресс-конференции в преддверии матча на первенство мира с российским гроссмейстером Яном Непомнящим.

По окончании пресс-конференции был представлен трофей, который заберёт чемпион. Ведущий предложил шахматистам сфотографироваться рядом с ним, но Карлсен отказался.

«Я не считаю это приемлемым», — заявил норвежский шахматист и остался в кресле. Непомнящий никак не отреагировал на предложение ведущего.

Матч Магнус Карлсен — Ян Непомнящий пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря.

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