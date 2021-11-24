Гамова, Мустафина и Ромашина вошли в новый состав Комиссии спортсменов ОКР
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Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) на очередном заседании единогласно утвердил новый состав Комиссии спортсменов ОКР, сообщается на сайте организации.
В состав Комиссии спортсменов ОКР вошли Алексей Алипов (стендовая стрельба), Юрий Борзаковский (лёгкая атлетика), Софья Великая (фехтование), Екатерина Гамова (волейбол), Джонатан Гурейро (фигурное катание), Стефания Елфутина (парусный спорт), Лада Задонская (конькобежный спорт), Елена Исинбаева (лёгкая атлетика), Фёдор Климов (фигурное катание), Анастасия Максимова (художественная гимнастика), Андрей Моисеев (современное пятиборье), Алия Мустафина (спортивная гимнастика), Светлана Ромашина (синхронное плавание) и Анастасия Фесикова (плавание).
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