ОКР и МОК договорились об отсутствии карантина для несовершеннолетних олимпийцев

Президент ОКР Станислав Поздняков рассказал, как будет решён вопрос с вакцинацией от коронавируса несовершеннолетних российских участников Олимпийских игр – 2022.

«Как вы знаете, вакцинация от коронавируса обязательна для всех участников Олимпийских игр. Непривитые будут обязаны провести 21 день на карантине, что делает их участие в этом крупнейшем старте бессмысленным. В случае наличия у спортсмена медицинского отвода он сможет избежать самоизоляции, поэтому совместно с общероссийскими спортивными федерациями (ОСФ) мы начали подготовку соответствующих документов, которые затем передадим на согласование в Оргкомитет.

Что касается вакцинации несовершеннолетних, буквально вчера завершился очередной раунд переговоров с МОК и Оргкомитетом «Пекин-2022». Нам подтвердили, что данная категория спортсменов сможет избежать карантина, если в России их вакцинация запрещена. Предполагаем, что таких олимпийцев в нашей делегации будет около семи: трое в фигурном катании и четверо во фристайле. Договорённости будут формализованы в следующей редакции Пособия по безопасному проведению Олимпийских игр, которую представят в середине декабря», — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.