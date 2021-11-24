Российские кёрлингистки одержали шестую победу на ЧЕ, разгромив Турцию

Женская сборная России по кёрлингу одержала шестую победу на чемпионате Европы в Лиллехаммере. В матче восьмого тура предварительного этапа российские кёрлингистки разгромили команду Турции со счётом 10:1.
В состав женской сборной России под руководством Сергея Беланова и Ирины Колесниковой входят Алина Ковалёва (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.
Перед заключительным матчем предварительного этапа с командой Эстонии россиянки занимают второе место в турнирной таблице, уступая только сборной Шотландии, которая досрочно квалифицировалась в плей-офф. В полуфинал выйдут четыре лучшие команды. На три оставшихся места вместе с Россией претендуют сборные Германии, Швеции и Швейцарии.
Женская сборная России по кёрлингу является четырёхкратным чемпионом Европы.
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