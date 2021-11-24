Президент ОКР ответил на призывы к бойкоту ОИ-2022 и исключению России из спорта

Президент ОКР Станислав Поздняков высказал мнение о призывах к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр – 2022 в Пекине, а также о резонансных высказываниях представителей правящих кругов Польши в отношении России.

«Что касается некоторых заявлений, прозвучавших в последнее время относительно участия наших спортсменов в крупнейших международных соревнованиях, хочу отметить, что люди, позволяющие себе подобные высказывания, оторваны от действительности. Международное олимпийское движение как никогда солидарно, и Олимпийский комитет России является его полноправным участником. Мы все вместе стараемся эффективно и сообща отвечать на такого рода вызовы.

Подчеркну, что олимпийское движение не является частью международной политической системы. Спорт, с нашей точки зрения, должен максимально дистанцироваться от сложных политических вопросов. И, в особенности, от острых политических заявлений по поводу отношений между странами.

Что касается отдельных резонансных высказываний представителей правящих кругов Польши, то могу сказать, что мы являемся давними партнёрами с НОК этой страны, у нас великолепные отношения. Тем более в 2023 году в Польше должны состояться Европейские игры – одно из крупнейших олимпийских мероприятий. Мы готовимся к этому соревнованию и, по заверениям наших польских друзей, они нас ждут с большой радостью.

В целом для нашей олимпийской команды на сегодняшний день ситуация отличается в корне от той, что было накануне Игр в Пхёнчхане. В 2018 году членство ОКР было временно приостановлено, и в связи с этим на команду, выступавшую в Южной Корее, были наложены ограничения. В настоящий момент их нет. И в прошлом году CAS вынес соответствующее решение. В этой части мы уверенно смотрим вперёд. 1100 спортсменов и специалистов внесены в систему аккредитации на Игры-2022.

Говоря же о дипломатическом бойкоте, безусловно, и я, и мои коллеги акции подобного рода не приветствуем. Это нарушает целостность Олимпийских игр. В плане же спортивной составляющей такие бойкоты абсолютно бессмысленны», — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.