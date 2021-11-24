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Непомнящий сыграет белыми фигурами в первой партии матча за мировую шахматную корону

Непомнящий сыграет белыми фигурами в первой партии матча за мировую шахматную корону
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В Дубае прошла жеребьёвка цвета фигур в стартовой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам 2021 года.

Действующему чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену и претенденту на титул россиянину Яну Непомнящему выдали длинные иглы и поставили перед ними два шарика с эмблемой ФИДЕ. Первым шарик выбирал Карлсен. Он воткнул иглу в шарик, тот лопнул и – посыпалось чёрное конфетти. Хотя уже стало понятно, что белыми сыграет Непомнящий, Ян коснулся иглой оставшегося шарика, подтвердив, что там было белое конфетти.

Первая из 14 партий в классические шахматы состоится 26 ноября и начнётся в 15:30 по московскому времени.

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».

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