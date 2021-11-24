«Всё дело в вакцине». Руслан Захаров — о недопуске сборной России на этап Кубка мира в США

Российский конькобежец Руслан Захаров высказал мнение о причинах недопуска национальной команды на этап Кубка мира в США.

«Всё дело в вакцине и в том, что «Спутник» до сих пор не признан ВОЗ? Да. Все шероховатости связаны с этим. Например, нам приходилось каждый день сдавать тест на антиген и каждые три дня — ПЦР. Остальным не надо. Наши братья из стран СНГ летом привились вакцинами, одобренными ВОЗ, и сейчас шлют нам красивые фоточки из Солт-Лейк-Сити.

Не рассматривали ли мы вариант привиться в Европе? Мы приехали в Польшу — сразу старт. В Норвегии из-за отсутствия вакцины вообще сидели рабочий карантин. Потом сразу старты. Летом мы готовились в Казахстане — там тоже особо не привиться. А колоться прямо перед гонкой, которая является отбором на Олимпийские игры, — большой риск. Те, кто ставил «Спутник», понимают, какой может быть отходняк. Хотя, возможно, стоило попробовать», — приводит слова Захарова «Спорт-экспресс».

Этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити пройдёт с 3 по 5 декабря.