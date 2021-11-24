Олимпийская чемпионка в команде и победительница первенства планеты в многоборье российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала о восстановлении после операции по коррекции зрения.
«Расскажу о восстановлении после операции. Я встала со стола и сразу пошла в зону ожидания, посидела там минут 10 и меня отпустили домой, в это время у меня глаза не болели.
Но вот через минут 15 началась жесть, было яркое солнце, а я на свет вообще не могла смотреть, я даже приоткрыть глаза не могла, мне было не больно, а больше неприятно. Ехала в машине 40 минут, сжавшись калачиком, создавала себе темноту.
Приехала домой, у меня была дикая боль в глазах и болела голова, я выпила обезболивающие, постаралась заснуть, очень долго не могла из-за боли, потом всё-таки смогла и проспала 3 часа.
Открываю глаза — мне было страшно открывать, я боялась, что ничего не вижу. Смотрю по сторонам — всё вижу, вдали, вблизи, глаза не болят, голова тоже, чувствую себя прекрасно. Как же я была рада и счастлива в тот момент.
Сейчас у меня прошла неделя после операции. Я капаю капли, как мне сказала врач, вижу по утрам, думаю, на все 100%, а вот к вечеру глаза устают, и я начинаю видеть похуже, бывает ещё, что один глаз видит хуже, другой лучше. Сказали, что там может продолжаться до месяца. В понедельник я иду на осмотр, и мы проверяем зрение», — написала Мельникова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Ангелины Мельниковой в «Инстаграме».
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