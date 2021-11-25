Семья Кубертена отреагировала на исключение конкура из программы современного пятиборья

Семья основателя современного пятиборья барона Пьера де Кубертена положительно отреагировала на замену конкура в перечне дисциплин данного вида спорта. Напомним, по решению Международного союза современного пятиборья (UIPM) конкур будет исключен из программы современного пятиборья после Олимпийских игр 2024 года в Париже.
«В одном из своих произведенье Кубертен заявил, что если бы ему пришлось что-то изменить из того, что он сделал 100 лет назад, он бы переделал бы абсолютно всё. Он понимал, что адаптация к современным реалиям является ключевым моментом для развития того или иного вида спорта.
Мы считаем, что в данной ситуации важнее всего дух и продвижение уникального вида спорта — пятиборья. Если сегодня дисциплина верховой езды будет востребована, мы считаем, что Кубертен был бы признателен за переход к дисциплине, которая воплощает дух пятиборья и модернизирует этот вид спорта», — говорится в заявлении семьи барона, опубликованном на официальном сайте UIPM.
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