Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Семья Кубертена отреагировала на исключение конкура из программы современного пятиборья

Семья Кубертена отреагировала на исключение конкура из программы современного пятиборья
Комментарии

Семья основателя современного пятиборья барона Пьера де Кубертена положительно отреагировала на замену конкура в перечне дисциплин данного вида спорта. Напомним, по решению Международного союза современного пятиборья (UIPM) конкур будет исключен из программы современного пятиборья после Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«В одном из своих произведенье Кубертен заявил, что если бы ему пришлось что-то изменить из того, что он сделал 100 лет назад, он бы переделал бы абсолютно всё. Он понимал, что адаптация к современным реалиям является ключевым моментом для развития того или иного вида спорта.

Мы считаем, что в данной ситуации важнее всего дух и продвижение уникального вида спорта — пятиборья. Если сегодня дисциплина верховой езды будет востребована, мы считаем, что Кубертен был бы признателен за переход к дисциплине, которая воплощает дух пятиборья и модернизирует этот вид спорта», — говорится в заявлении семьи барона, опубликованном на официальном сайте UIPM.

Новость по теме
Пятиборцы потребовали отставки руководства федерации из-за исключения конкура
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021