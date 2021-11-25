Женская сборная России по кёрлингу обыграла Эстонию и вышла в полуфинал чемпионата Европы
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Женская сборная России по кёрлингу одержала седьмую победу на чемпионате Европы в Лиллехаммере. В матче девятого тура предварительного этапа российские кёрлингистки разгромили команду Эстонии со счётом 11:2.
В состав женской сборной России под руководством Сергея Беланова и Ирины Колесниковой входят Алина Ковалёва (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.
По итогам предварительного этапа российская команда вышла в полуфинал, где её соперницами станут действующие чемпионки Европы из Швеции.
Напомним, женская сборная России по кёрлингу является четырёхкратным чемпионом Европы. В 2020 году континентальное первенство было отменено в связи с пандемией коронавируса.
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