Женская сборная России по кёрлингу обыграла Эстонию и вышла в полуфинал чемпионата Европы

Женская сборная России по кёрлингу одержала седьмую победу на чемпионате Европы в Лиллехаммере. В матче девятого тура предварительного этапа российские кёрлингистки разгромили команду Эстонии со счётом 11:2.

В состав женской сборной России под руководством Сергея Беланова и Ирины Колесниковой входят Алина Ковалёва (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

По итогам предварительного этапа российская команда вышла в полуфинал, где её соперницами станут действующие чемпионки Европы из Швеции.

Напомним, женская сборная России по кёрлингу является четырёхкратным чемпионом Европы. В 2020 году континентальное первенство было отменено в связи с пандемией коронавируса.