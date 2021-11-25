Федосеев — о матче Непомнящего и Карлсена: 12 ничьих не будет точно, Ян не будет терпеть

Российский гроссмейстер Владимир Федосеев поделился ожиданиями от матча за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном.
«Я не верю, что будет 12 ничьих, как в лондонском матче 2018 года против Каруаны. Мне тяжело представить, что Ян будет сидеть и терпеть 10 ничьих подряд. Это не в его характере. Думаю, повторения Лондона-2018 не будет. Будет борьба, и обязательно будут результативные партии.
Почему в Лондоне были только ничьи? Я бы не сказал, что Каруана боялся. Он играл в свои шахматы: смело шёл на жёсткие, принципиальные позиции, себе не изменял. Фабиано достаточно уравновешенный игрок, поэтому матч получился таким – все 12 классических парий завершились вничью. Думаю, в Дубае такого не будет, будет борьба. И если ничейная серия затянется, участникам это быстро надоест, мы увидим резкое обострение на доске», — цитирует Федосеева «Советский спорт».
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