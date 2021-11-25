Саночница Татьяна Иванова не примет участия в этапах Кубка мира в Сочи из-за травмы

Начальник сборной России по санному спорту Артём Петраков сообщил, что восьмикратная чемпионка Европы Татьяна Иванова из-за серьёзного повреждения ноги не сможет принять участие во втором и третьем этапах Кубка мира, которые пройдут в Сочи в 27-28 ноября и 4-5 декабря.
Травму Иванова получила 21 ноября после падения в эстафете на стартовом этапе Кубка мира на олимпийской трассе в Яньцине (Китай).
«К сожалению, проведённые после возвращения в Россию медицинские обследования показали, что травма ноги у Татьяны Ивановой достаточно серьёзная. Мы проконсультировались со специалистами ФМБА, и было принято решение не рисковать здоровьем спортсменки. Татьяна пропустит два этапа Кубка мира в Сочи. Мы рассчитываем, что Татьяна в январе сможет выступить на этапе Кубка мира.
Пропуск соревнований в Сочи не скажется на шансах Ивановой выступить на Олимпийских играх в Китае. Потому что спортсменка уже выполнила все необходимые квалификационные требования», — приводит слова Петракова РИА «Новости».
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