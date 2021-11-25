Российские кёрлингистки не смогли выйти в финал чемпионата Европы

Женская сборная России по кёрлингу не смогла выйти в финал чемпионата Европы, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия). В полуфинале российские кёрлингистки проиграли команде Швеции со счётом 4:5
В матче предварительного этапа соревнований россиянки обыграли шведок в экстра-энде (6:5).
В состав женской сборной России под руководством Сергея Беланова и Ирины Колесниковой входят Алина Ковалёва (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.
В матче за третье место сборная России встретится с проигравшей командой другого полуфинального матча между сборными Шотландии и Германии.
Матч за третье место пройдёт завтра, 26 ноября, финал состоится на день позже.
Россиянки гарантировали себе место в семерке лучших команд по итогам турнира и завоевали путевку на мировое первенство в 2022 году.
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