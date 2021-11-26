Фан-зона матча на первенство мира по шахматам открылась в московском ГУМе

Фан-зона на время матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном открылась в московском ГУМе. Москвичи и гости столицы смогут наблюдать за матчем на большом экране, установленном в ГУМе (3 этаж, 1 линия). Комментаторами игр выступят: гроссмейстер, известный шахматный комментатор Сергей Шипов и гроссмейстер среди женщин Дина Беленькая.



«Помимо трансляции на канале «Матч ТВ» мы устраиваем специальную студию в ГУМе с помощью наших партнёров, которые им управляют. Там ход матча будет комментировать гроссмейстер Сергей Шипов, а зрители смогут пообщаться между собой, сфотографироваться с известными людьми и получить их автографы. Эта трансляция будет перекликаться с трансляциями на других каналах», — рассказал о площадке президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

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