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Магнус Карлсен: мог сыграть и лучше, но ничья – приемлемый результат

Магнус Карлсен: мог сыграть и лучше, но ничья – приемлемый результат
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Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен оценил результат первой партии матча за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.

Белыми фигурами согласно жеребьёвке играл претендент. Партия завершилась вничью на 45-м ходу.

«Я не был особо оптимистично настроен по ходу партии. Я немного волновался, не хотел переоценивать позицию. Я мог сыграть и лучше, но ничья – приемлемый результат.

Я был очень рад, что я нашёл свой план. Отдать перевес двух слонов – это было интуитивное решение, но мне показалось, что у меня будет компенсация за пешку. Так оно и вышло», — сказал Карлсен на пресс-конференции.
Вторая партия матча за титул чемпиона мира состоится в Дубае завтра, 27 ноября. Белыми фигурами будет играть Карлсен.

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».

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