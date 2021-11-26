С карточки Непомнящего убрали слово Russia после церемонии открытия

Во время церемонии открытия матча за шахматную корону на карточке под фамилией претендента, российского гроссмейстера Яна Непомнящего, была эмблема Федерации шахмат России, содержащая надпись «Chess Federation of Russia». Однако затем было принято решение заменить карточку той, на которой нет никаких слов, кроме сокращения CFR.



Как объяснил случившееся президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, организаторам матча не удалось договориться с руководством Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), поэтому из карточки Яна пришлось убрать слово «Россия», написанное на английском языке. Однако эмблема CFR всё равно выполнена в цветах российского флага.

Из-за санкций ВАДА российские спортсмены до 17 декабря 2022 года не могут использовать российский флаг на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Матч за титул чемпиона мира приравнен к чемпионатом мира.

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