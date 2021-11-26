Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

С карточки Непомнящего убрали слово Russia после церемонии открытия

С карточки Непомнящего убрали слово Russia после церемонии открытия
Комментарии

Во время церемонии открытия матча за шахматную корону на карточке под фамилией претендента, российского гроссмейстера Яна Непомнящего, была эмблема Федерации шахмат России, содержащая надпись «Chess Federation of Russia». Однако затем было принято решение заменить карточку той, на которой нет никаких слов, кроме сокращения CFR.

Как объяснил случившееся президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, организаторам матча не удалось договориться с руководством Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), поэтому из карточки Яна пришлось убрать слово «Россия», написанное на английском языке. Однако эмблема CFR всё равно выполнена в цветах российского флага.

Из-за санкций ВАДА российские спортсмены до 17 декабря 2022 года не могут использовать российский флаг на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Матч за титул чемпиона мира приравнен к чемпионатом мира.

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».

Карлсен давил Непомнящего чёрными. Но российский претендент эффектно выкрутился! Карлсен давил Непомнящего чёрными. Но российский претендент эффектно выкрутился!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021