Карлсен и Непомнящий вновь сыграли вничью в матче за мировую корону

Вторая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам между Яном Непомнящим и Магнусем Карлсеном завершилась вничью. Счёт стал после двух партий — 1:1. Карлсен играл белыми фигурами, а Непомнящий — чёрными.

Первая партия также закончилась мирным исходом.



Матч будет состоять из 14 партий в классические шахматы. Если по их итогам победитель не будет определён, шахматисты сыграют тай-брейк.



Далее партии запланированы на 28 и 30 ноября, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 и 14 декабря. Тай-брейк (при необходимости) будет назначен на 15 декабря. Начало всех партий – в 15:30 мск.

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