Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Карлсен и Непомнящий вновь сыграли вничью в матче за мировую корону

Карлсен и Непомнящий вновь сыграли вничью в матче за мировую корону
Комментарии

Вторая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам между Яном Непомнящим и Магнусем Карлсеном завершилась вничью. Счёт стал после двух партий — 1:1. Карлсен играл белыми фигурами, а Непомнящий — чёрными.

Первая партия также закончилась мирным исходом.

Матч будет состоять из 14 партий в классические шахматы. Если по их итогам победитель не будет определён, шахматисты сыграют тай-брейк.

Далее партии запланированы на 28 и 30 ноября, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 и 14 декабря. Тай-брейк (при необходимости) будет назначен на 15 декабря. Начало всех партий – в 15:30 мск.

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».

Новость по теме
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в первой партии матча за титул чемпиона мира
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021