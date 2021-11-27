Тренер Непомнящего: Ян хорошо отреагировал на сильный экспромт Карлсена
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Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, прокомментировал результат второй партии матча за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном. Партия закончилась ничьей, текущий счёт — 1:1.
«Ян сегодня хорошо отреагировал на сильный экспромт Магнуса в Каталоне. Перевес был, но белые всегда находили хороший способ поддерживать напряжение с потенциальной атакой на короля. Партия получилась динамичная, в которой Ян хорошо отвечал на сложные вопросы.
Во время всего чемпионского цикла Ян стал более серьезно относится к расходованию времени, что позволяет ему больше контролировать происходящее за доской», — сказал Поктин корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
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