Карлсен прокомментировал ничью во второй партии матча с Непомнящим

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен прокомментировал результат второй партии матча за титул чемпиона мира с россиянином Яном Непомнящим. Партия закончилась ничьей, текущий счёт — 1:1.



«Я считал, что у меня хорошая позиция. Но потом допустил небольшую ошибку, и жертва была уже вынужденным, но в то же время логичным решением. Хотя чёрным нужно было много работать, чтобы выиграть сложившуюся позицию.



Я не чувствовал, что у меня есть возможность выиграть, хотя и понимал, что моя позиция улучшается. Когда я пошёл g4, у меня заканчивалось время на часах, поэтому я решил чуть форсировать игру. Я не видел, как можно улучшить сложившуюся позицию. Конечно, учитывая, как складывалась партия, хорошо, что в итоге сложилась позиция без риска для меня», — передаёт слова Карлсена корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

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