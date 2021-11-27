Ян Непомнящий — о ничьей с Карлсеном: партия была сумасшедшая

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал результат второй партии матча за титул чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном. Партия закончилась ничьей, текущий счёт — 1:1.
«Конь, который пошёл на с5, – это была промашка со стороны Магнуса. В какой-то момент я поверил, что чёрные уже выигрывают, думал, что смогу реализовать все свои возможности.
В то же время я хочу поздравить Магнуса, который очень здорово сыграл в ключевой момент, смог найти дополнительные ресурсы. В какой-то момент и я оказался на грани. Решил пойти по-человечески, попроще, чтобы избежать угрозы мата.
В целом, довольно сложная, насыщенная партия. Мы оба не очень хорошо играли, но, возможно, поэтому эта партия получилась такой интересной.
Партия, конечно, была сумасшедшая. Я порой не понимал, что происходит. Понятно, что белые поначалу давили. У меня до сих пор смешанные чувства по поводу этой партии. Мне кажется, мы оба имели шансы на победу. Хорошо, что я смог получить инициативу, поэтому лишить инициативы соперника. Можно было, конечно, сделать рискованный ход и проиграть, но я решил сделать по-другому (улыбается).
Конечно, сейчас намного меньше давления перед началом турнира. Я просто наслаждаюсь игрой в шахматы», — передаёт слова Непомнящего корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
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